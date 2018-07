Jana Kramer (Les Frères Scott) en larmes et anéantie après sa 4e fausse couche

Jana Kramer se dévoile dans une vidéo très intime. Le 9 juillet 2018, celle qui est connue du grand public pour son rôle d'Alex Dupre dans la série Les Frères Scott a publié un vlog d'une dizaine de minutes sur YouTube pour partager son expérience difficile sur la grossesse.

Maman d'une petite Jolie (2 ans) avec son mari Mike Caussin, l'actrice et chanteuse country de 34 ans essaye depuis quelque temps de concevoir un deuxième enfant. Pour ce faire, la jeune femme a eu recours à plusieurs fécondation in vitro qui ont échoué. Au total, elle a subi cinq fausses couches au cours des derniers mois. Dans sa vidéo, on la découvre ainsi en larmes et anéantie après sa quatrième fausse couche.