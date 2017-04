Jane Birkin, Bambou et Lulu Gainsbourg émus: Réunis par Serge forever exactement

"On est vachement bien tombées. Moi, je me suis rendu compte que je suis vraiment bien tombée avec Bambou." Quelques heures seulement après avoir la diffusion de ces confidences faites à Catherine Ceylac dans l'émission Thé ou Café du samedi 1er avril 2017, Jane Birkin retrouvait justement celle qui lui succéda dans la vie de Serge Gainsbourg et le garçon issu de cette relation, Lulu Gainsbourg. Avec une complicité et une amitié qui confirmaient superbement le propos. Une réelle affection, pour reprendre le mot mis en exergue par Jane : "Chacun a guéri grâce à l'autre des blessures, et c'est peut-être ça l'affection réelle et durable, disait-elle en repensant à leur histoire d'amour, alors qu'ils venaient, elle de divorcer de John Barry et lui de vivre une passion fulgurante avec Brigitte Bardot. Cette affection est plus grande encore que les coups de foudre, cette affection va jusqu'à la mort et n'empêche pas d'autre amour, ni de ma part pour Jacques Doillon, ni pour Bambou et Lulu (...) C'est une grande compréhension (...) Je suis forcée de comprendre quand les gens ont une très grande affection, tendresse, avec leur ex-femme, je trouve ça formidable. Je suis obligée de trouver ça formidable parce que je l'ai connu."

"Garder l'image de l'homme et de l'artiste", le voeu de Lulu

En ce dimanche 2 avril où le poète parisien aurait fêté ses 89 ans s'il avait été de ce monde, Jane Birkin, Bambou et Lulu étaient réunis au Don Camilo, fameux cabaret parisien tout proche de l'hôtel particulier de la rue de Verneuil où Serge Gainsbourg vécut jusqu'à sa mort en 1991, pour le lancement officiel de l'association à son nom. "L'association Serge Gainsbourg a pour vocation d'honorer la mémoire de l'artiste, de faire rayonner son oeuvre à travers le monde et de préserver son illustre domicile parisien", a indiqué son vice-président, le journaliste Loïc Picaud, co-auteur en 2011 avec Gilles Verlant d'une Intégrale Gainsbourg s'intéressant à l'histoire de ses chansons. Sur la page Facebook nouvellement créée de l'association, la suite du communiqué signale d'ailleurs que "le mur du 5 bis sera l'objet d'une attention particulière" : "Sans le savoir, y lit-on, le visionnaire qu'était Serge a eu le 'mur Facebook' le plus célèbre de France bien avant tout le monde car la communauté internationale des fans communique en permanence avec de la prose, des poèmes ou différentes techniques picturales. (...) Des tirages au sort seront effectués de façon aléatoire durant l'année afin de permettre à certains adhérents privilégiés de visiter le mythique et légendaire rez-de-chaussée du 5 bis."

La poignée de passionnés à l'initiative de l'organisme, parmi lesquels Jean-Pierre Prioul, dernier majordome de l'Homme à la tête de chou, et Patrick Blais, un collectionneur, ont pu compter sur l'adhésion de Lulu, mais aussi de Charlotte Gainsbourg, parrain et marraine de l'association, dont Jane Birkin et Bambou sont quant à elles membres d'honneur. Le premier s'est réjoui qu'elle contribue à "garder l'image de l'homme et de l'artiste", tandis que la seconde, grande absente de ce rendez-vous, lui a souhaité "longue vie" dans un message vidéo chargé d'émotion.

Comme à chaque occasion d'honorer la mémoire de Serge, des amis fidèles se joignaient à eux, à l'instar d'Anna Karina, inoubliable interprète de Sous le soleil exactement, Roller Girl et Un jour comme un autre extraites d'Anna, et de son grand complice l'éditeur musical Laurent Balandras, à la connaissance de la chanson française encyclopédique. Son travail expert et minutieux au service de la famille Gainsbourg a donné lieu en 2011 à la publication des Manuscrits de Serge Gainsbourg, précieux florilège de documents exhumés d'un long sommeil dans des boîtes oubliées rue de Verneuil. Fruit d'une enquête qui lui a par ailleurs inspiré en 2015 le captivant essai La Marseillaise de Serge Gainsbourg, Anatomie d'un scandale. Hugues Aufray, venu avec sa compagne Muriel, et Billy Obam, qui cultive le souvenir de ses années passées à chanter You're Under Arrest avec Serge, étaient également de ce rassemblement qui en appelle d'autres.