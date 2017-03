Jane Birkin, ses drames : "On ne peut pas peser sur ses enfants tout le temps"

Elle a connu l'immense douleur de perdre un enfant. Puis la maladie s'est ajoutée au deuil. Après une disparition momentanée de la scène artistique, Jane Birkin revient avec un nouveau disque, Birkin Gainsbourg. Le Symphonique, et, de sa voix douce teintée d'accent british, elle s'est confiée au cours de l'émission 7 à 8 le 19 mars sur TF1.

Dire que les dernières années de Jane Birkin ont été difficiles est un euphémisme, elle a fait face aux pires épreuves. En 2013, elle apprend la mort de sa fille aînée Kate Barry, photographe, à l'âge de 46 ans. Son clan est effondré. Puis, vient la maladie, déjà latente semble-t-elle dire : "J'ai eu une multitude de choses. Comme les gens qui sont malades, ça vient quand quelque chose ne marche pas. Moi, c'était le sang. Mais depuis des années. C'était quand même trois transfusions par semaine. C'était lourd. J'étais à l'hôpital Avicenne, c'était merveilleux, ils m'ont repêchée. Et puis l'année dernière, un truc, je ne sais pas, des embolies pulmonaires. Tout d'un coup, le coeur n'allait pas bien", explique la chanteuse qui avait révélé à Paris Match être guérie d'une leucémie. Son coeur, qui souffrait tant depuis la disparition de sa fille.

Jane Birkin refuse de se plaindre devant les caméras : "Il y a des gens qui ont eu infiniment pire que moi, qui perdent leur famille entière." Elle a expliqué ne plus avoir confiance en elle, mais toujours en la vie : "J'étais sûre de savoir toujours quoi faire en étant très instinctive. Je me débrouillais toujours, j'avais eu un enfant à 20 ans, je trimballais Kate partout, comme Charlotte [Gainsbourg] et Lou [Doillon]. J'étais un peu trop sûre de moi. À la mort de Kate, j'étais très déstabilisée pendant deux ans."

Chanter les paroles de son poète Serge Gainsbourg à travers le monde lui fait du bien. Mais c'est moins du travail qu'elle avait besoin, que des rencontres avec le public qui en découlent : "On ne peut pas peser sur ses enfants tout le temps." Face à la tragédie, ses filles l'ont protégée tout en faisant face à leur propre chagrin. Charlotte Gainsbourg est partie vivre à New York, tandis que Lou a trouvé du réconfort dans la musique. Jane Birkin ne veut plus perdre de temps désormais, connaissant la fragilité de la vie : "C'est vrai que je ne veux pas perdre un instant maintenant. Pour mes autres enfants, Charlotte, Lou... La mort d'un enfant, c'est si inimaginable..." Dire aux siens qu'on les aime, faire tout ce qu'on peut. Telles sont les décisions qu'elle a prises pour affronter les douleurs de l'existence.

Birkin Gainsbourg. Le Symphonique, sortie le 24 mars. En tournée le 12 avril à Paris.