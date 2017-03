Jane Birkin sortie de la maladie : "La leucémie n'a rien à voir avec des excès"

Longuement interviewée par le magazine Paris Match à l'occasion de la sortie de son disque Birkin Gainsbourg. Le Symphonique, Jane Birkin abordera avec pudeur et émotion sa relation avec le poète qui nous a quittés en 1991, la tragédie qui a frappé sa famille avec la mort de sa fille Kate Barry en 2013, mais aussi sa maladie.

En toute simplicité et franchise, Jane Birkin répond à la question du journaliste de Paris Match qui lui demande comment elle va : "Bien. Parce que les docteurs m'ont sortie de la maladie. Ce fut aussi une forme de réveil. J'ai compris, que je le veuille ou non, que je n'avais plus dix ans devant moi. Bon, si je fais comme maman, peut-être un peu plus. Mais il n'y a pas un moment à perdre. Et dans mon cas, le médicament consolateur a été d'aller voir trois films par jour, de passer mes soirées au théâtre, de voir les histoires des autres pour ne pas être dans la mienne. (...) J'ai vécu dix-huit mois à l'hôpital de manière neutre, entourée de professeurs géniaux."

Son interlocuteur tente une question un tantinet provocatrice : "Avez-vous payé une vie d'excès ?" Elle s'offusque et répond : "Des excès, moi ? Jamais ! La leucémie n'a rien à voir avec cela. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par un producteur qui se fichait de savoir si je pouvais être assurée. Parce qu'après ce que j'ai vécu, on ne veut plus m'assurer. J'ai la chance de pouvoir continuer à travailler."

A coeur ouvert, l'actrice et chanteuse révèle le mal qui l'a rongée et qu'elle a dû combattre alors qu'elle devait faire face à la tragédie de sa fille. Des épreuves qui lui permettent de relativiser les choses, même si elle sait qu'elle ne retrouvera jamais confiance en elle : "J'étais peinarde sur les enfants notamment, mais là, c'est comme si on m'avait ôté le tapis sous les pieds. Ce n'est pas grave, d'autres ont confiance en moi."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Paris Match du 14 mars 2017

Birkin Gainsbourg. Le Symphonique, sortie le 24 mars. En tournée le 12 avril à Paris.