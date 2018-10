Jane Campion, reine à Saint-Tropez aux côtés de Natacha Régnier

Lundi 8 octobre 2018, à Saint-Tropez, Jane Campion était l'invitée d'honneur du 20e Festival des Antipodes. Un événement consacré aux films australiens et néo-zélandais, elle qui vient justement de Wellington (la capitale de la Nouvelle-Zélande). Reçue par le maire Jean-Pierre Tuveri dans le cadre du vernissage de l'exposition de l'artiste australien Cornelius Delaney, elle s'est ensuite vu décerner un prix pour l'ensemble de sa carrière, le Top of the Tasman Award, avant de déclarer ouverte la 20e édition du festival, sous les yeux du jury composé de la réalisatrice Isabelle Doval, de l'actrice Natacha Régnier, du comédien Mathieu Delarive ainsi que du journaliste et écrivain Hervé Claude.

En hommage à sa carrière, le festival a diffusé son premier court métrage Peel qui avait reçu la Palme d'or du court métrage au Festival de Cannes en 1986, suivi de son premier long métrage Sweetie. Une masterclass a suivi, animée par l'écrivain et journaliste Michel Ciment, où la cinéaste de 64 ans, Palme d'or à Cannes avec La Leçon de piano, a pu évoquer son travail de réalisatrice et sa carrière. La soirée s'est ensuite poursuivie au Byblos, célèbre palace de la station provençale.