Jane Fonda, 79 ans, séparée de Richard Perry : "C'est un nouveau chapitre"

À 79 ans, Jane Fonda est officiellement un coeur à prendre. Mardi, la presse américaine a annoncé la séparation de l'actrice hollywoodienne et de son compagnon de longue date, Richard Perry.

Après huit ans de relation, les anciens amants ont discrètement rompu il y a quelques semaines avant de mettre en vente leur sublime propriété de Beverly Hills. Mais s'ils font désormais route à part, Jane Fonda et Richard Perry ont bien l'intention de rester bons amis, comme le confirme mercredi 25 janvier le réalisateur artistique auprès du magazine People.

"Il est vrai que Jane et moi avons décidé de vivre séparément. Cependant, et alors que les ruptures sévissent dans cette ville, souvent avec beaucoup de négativité, la nôtre est tout le contraire. Nous continuons de maintenir une amitié et une proximité et nous sommes profondément attachés l'un à l'autre. Jane se dédie de nouveau au militantisme et je finis d'écrire mes mémoires. Donc tout va bien pour la relation Fonda-Perry. Nous commençons juste un nouveau chapitre", a-t-il déclaré.

Une source proche de l'ex-couple avait confirmé cette semaine que la rupture s'était faite "amicalement". Les tendres déclarations de Richard Perry prouvent donc que certaines histoires d'amour peuvent bel et bien finir sereinement à Hollywood.