Jane Fonda, bientôt 80 ans, s'affiche non retouchée en couverture d'un magazine

Un message fort pour Jane Fonda, qui a profité de cet entretien pour évoquer son impressionnante carrière, son dégoût de la politique de Donald Trump ou bien encore sa peur de rester célibataire trop longtemps après sa rupture avec le producteur Richard Perry (le couple avait rompu en janvier dernier après huit ans de relation).

Dans son interview, la star oscarisée a également reflété l'importance du développement personnel, admettant qu'elle cherchait encore s'améliorer en tant que personne. "La perfection n'existe pas. Ce qui compte, c'est de se sentir entier. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai eu l'impression d'être deux personnes différentes. Il y avait celle que tout le monde voyait, et il y avait une autre personne qui vivait à l'extérieur de moi, à mes côtés, qui vivait avec toutes les choses imparfaites. (...) Il faut rassembler toutes ces ombres, qui se rejoignent dans la lumière, pour être entier. Et on finit par accepter que oui, on a nos défauts, mais nos intentions sont bonnes, et je ne serai jamais parfaite, mais je continuerai d'essayer de m'en approcher", a-t-elle conclu.

Des mots qui prennent notamment tout leur sens suite à sa déclaration sur l'affaire Weinstein, où elle a admis qu'elle avait eu vent des rumeurs et qu'elle se sentait honteuse de n'avoir rien dit. "J'aurais dû être plus courageuse et je pense qu'à partir de maintenant, je le serai quand j'entendrai de telles histoires", a-t-elle déclaré à CNN.