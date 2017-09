Jane Fonda n'a pas apprécié qu'on lui parle de chirurgie esthétique...

La chirurgie esthétique est un sujet délicat à Hollywood, même pour les stars qui ont décidé d'assumer. Jane Fonda a ainsi clôturé la discussion qui commençait sur cette question, invitée de l'émission Today Show le 27 septembre. L'animatrice Megyn Kelly ne récoltera pas plus de déclaration de la part de l'actrice de 79 à ce propos.

Pour interroger Jane Fonda sur son regard sur son physique, notamment avec le prisme de l'âge, la présentatrice de l'émission commence par une avalanche d'éloges sur le modèle qu'elle joue pour les autres femmes, à savoir assumer d'être une femme mature, sans s'excuser de quoi que ce soit. Elle lui rappelle qu'elle avait confié en interview ne pas être fière d'avoir fait de la chirurgie esthétique. Une phrase qui a manifestement agacée son invitée : "Est-ce qu'il faut vraiment parler de ça maintenant ? (...) Merci [pour les compliments]. Une bonne mentalité, un bon comportement, prendre soin de soi. Mais laissez moi à présent dire pourquoi j'ai aimé tourner le film Our Souls at Night [Nos âmes la nuit en français], plutôt que parler de chirurgie esthétique."

Ce sujet, elle l'avait abordé en 2015 pour le magagazine Interview : "J'ai fait de la chirurgie esthétique. Je ne suis pas fière du fait que j'en ai fait. Mais j'ai grandi définie par mon apparence. On m'a appris que si je voulais être aimée, je devais être mince et jolie. Cela conduit à pas mal de problèmes." Dans une autre interview, accordée à TV Mag, celle qui est un sex-symbol depuis les années 1960 ajoute : "Peut-être aussi parce que je ne suis pas assez courageuse. Je me dis que cela me permettra d'exercer mon métier d'actrice dix ans de plus. Je suis courageuse dans bien d'autres domaines, mais pas celui-ci..." Trois ans auparavant, on apprenait dans le Journal du dimanche qu'elle avait cédé à la chirurgie esthétique mais en ôtant seulement les poches qu'elle avait sous ses yeux, ce qui permet de ne pas donner à ses traits "l'immobilité tragique de certaines actrices", précisait le magazine.

On pourra retrouver la star au côté d'une autre icône, Robert Redford, dans Nos âmes la nuit. Cette nouvelle réalisation de celui à qui l'on doit The Lunchbox, Ritesh Batra, avait été dévoilée à la Mostra de Venise, en présence de ses acteurs.