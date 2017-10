Jane Fonda savait pour Harvey Weinstein : "J'ai honte de n'avoir rien dit"

Que savait Hollywood à propos du comportement inacceptable d'Harvey Weinstein avec les jeunes femmes et notamment des actrices ? Après les révélations en chaîne, de Gwyneth Paltrow à Angelina Jolie en passant par Asia Argento et des actrices françaises telles qu'Emma de Caunes ou Léa Seydoux, les projecteurs sont braqués sur celui que l'on surnommait le "Porc" au Festival de Cannes. Avant que le scandale n'éclate, le silence était le mot d'ordre.

Interviewée sur CNN, Jane Fonda est de celles qui ont préféré se taire plutôt que de parler. Sans fard, l'iconique actrice américaine fait son mea culpa. "J'ai appris à propos d'Harvey il y a un an, et j'ai honte de n'avoir rien dit alors", confie-t-elle à Christiane Amanpour. Même propos devant les caméras de la BBC. "J'aurais dû être plus courageuse et je pense qu'à partir de maintenant, je le serai quand j'entendrai de telles histoires", assure la fille de Peter Fonda.

Selon The Hollywood Reporter, Jane Fonda a reçu les confidences de Rosanna Arquette, qui lui avait raconté que le célèbre producteur l'avait agressée sexuellement dans une chambre d'hôtel dans les années 90, la forçant à poser sa main sur son entrejambe. Elle faisait d'ailleurs partie des premières actrices à avoir parlé lors de l'enquête publiée par le New York Times.

Jane Fonda, si elle n'avait pas victime de Weinstein, a elle aussi subi des agressions par le passé. La star, qui aura 80 ans en décembre, avait confié il y a quelques mois avoir été violée enfant. Elle avait également raconté à la BBC qu'elle avait subi les avances d'un réalisateur français quand elle avait 21 ans, celui-ci lui disant qu'il avait besoin de savoir "quels types d'orgasmes" elle avait, pour un rôle. "J'espère que c'est un tournant", a conclu la comédienne qui partage l'affiche de Nos âmes la nuit avec Robert Redford (actuellement sur Netflix).

De son côté, Tippi Hedren (Les Oiseaux) a partagé son avis sur la question via Facebook. "Je vois toute la couverture médiatique sur Weinstein. Ce n'est pas nouveau, pas plus que c'est limité au milieu du divertissement. J'ai eu affaire au harcèlement tout le temps, durant ma carrière de mannequin et d'actrice. Hitchcock n'était pas le dernier. (...) Il disait qu'il ruinerait ma carrière, je lui répondais qu'il n'avait qu'à faire ce qu'il voulait", a écrit la mère de Melanie Griffith, se félicitant que l'affaire ait pu éclater et libérer la parole.