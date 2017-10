Janel Parrish fiancée : La bombe de Pretty Little Liars dévoile son gros diamant

Connue du grand public pour avoir interprété le rôle de Mona Vanderwaal durant sept saisons dans la série Pretty Little Liars, Janel Parrish s'est fiancée : son petit ami, Chris Long, lui a demandé sa main après tout juste un an de relation.

Lundi 23 octobre, l'actrice de 29 ans a ainsi annoncé la nouvelle sur son compte Instagram, heureuse de partager cet événement avec ses 4,8 millions d'abonnés. "Je suis allée au parc pour me promener avec Klee [son chien, ndlr] et je suis rentrée avec un fiancé. Je vais épouser mon meilleur ami et je suis folle de joie. Je t'aime @c_long", a-t-elle écrit. Dans la foulée, la jolie comédienne a dévoilé son impressionnante bague de fiançailles, un bijou de 18 carats imaginé par le diamantaire Jean Dousset.