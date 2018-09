Janel Parrish : Jeune mariée, elle révèle le drame derrière la noce

Le 9 septembre 2018, Janel Parrish a vécu "un rêve" éveillée. C'est effectivement le terme qu'elle a employé auprès du magazine Us Weekly pour évoquer son mariage avec Chris Long, devenu son mari après deux ans d'amour. "Nous avons tellement de chance de nous être trouvés dans ce monde de dingues. Épouser l'homme de mes rêves chez moi à Hawaï, entourée de ma famille et de mes amis, c'était un rêve", avait ainsi résumé avec bonheur l'actrice de 29 ans, essentiellement connue pour son rôle dans la série Pretty Little Liars (Mona) et attendue en 2019 dans le spin off intitulé The Perfectionists. Mais ce qu'elle ne disait pas alors, c'est qu'un drame familial s'était produit quelques jours avant les noces.

Deux semaines après le grand jour, Janel Parrish vient de révéler via son compte Instagram que son beau-père a trouvé la mort quelques jours plus tôt, fauché par un chauffard ivre lors d'une de ses virées en moto du dimanche. "Il y a quelques semaines, nous avons reçu la terrible nouvelle de la mort de mon désormais beau-père, tragiquement tué par un automobiliste en état d'ébriété alors qu'il faisait la promenade en moto du dimanche qu'il aimait tant. Les mots ne peuvent décrire ce que c'est que de perdre quelqu'un d'une manière aussi insensée... Ç'aurait pu être évité. Merci de vous renseigner sur sa vie et, si vous êtes touchés par son histoire, vous pouvez aider en adressant vos dons à MADD pour faire en sorte que cela n'arrive pas à d'autres. On t'aime, Buck", a-t-elle écrit samedi 22 septembre 2018 en légende de deux photos du père de Chris Long, l'une le montrant en train de porter un toast au couple et l'autre le représentant sur sa moto.

D'après le site de l'association MADD (Mothers Against Drunk Driving - Mères contre la conduite en état d'ébriété), Buck, décrit comme "le plus jeune et le plus en forme de tous les hommes de 74 ans" dans la notice nécrologique qui lui a été consacrée, a péri le 26 août à 6h30 du matin. Le chauffard avait fui les lieux et a été retrouvé peu après les faits en train de se cacher dans un ravin.

Le 12 septembre, soit trois jours après son mariage avec Janel, Chris Long avait publié sur Instagram une photo de la noce en indiquant en légende : "Je viens d'épouser la femme de ma vie et de faire la fierté de mon père." Qui, on le comprend maintenant, regardait d'en haut.