Janet Jackson : 52 ans et toujours si sexy, elle met le feu aux Billboard Awards

Janet Jackson n'a rien perdu de sa superbe. Dimanche 20 mai 2018, la chanteuse de 52 ans était sur la scène du MGM Grand Garden Arena, à Las Vegas, pour donner une performance à l'occasion de la cérémonie des Billboard Awards. Vêtue d'un pull doré et chaussée d'une paire de cuissardes qui dévoilait ses jambes, la star américaine a offert aux spectateurs une chorégraphie sexy pour un medley de ses tubes Nasty, If et Throb. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le pari était plus que réussi.