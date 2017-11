Janet Jackson a-t-elle trop abusé de la chirurgie ? "Son nez s'écroule"

Janet Jackson défie les lois de la nature. Devenue maman pour la première fois à 50 ans, d'un petit Eissa né en janvier de cette année, la célèbre chanteuse américaine ne s'est jamais satisfait du visage qui lui a été offert à la naissance. Adepte assumée de la chirurgie esthétique comme beaucoup d'autres membres de sa famille – son défunt frère Michael Jackson en était le plus bel "exemple" –, Janet Jackson est, semble-t-il, allée trop loin dans les retouches apportées à son visage. C'est en tout cas ce que pense un spécialiste dans le domaine suite à la récente apparition de la star remontant au 9 novembre dernier, lorsqu'elle avait foulé le tapis rouge de la soirée Out100 organisée à New York.

Ne se montrant que très rarement, la petite soeur du King of pop n'a pas seulement interpellé en raison de sa silhouette amincie. Son nez a également suscité l'étonnement. Pour le docteur Matthew Schulman, plasticien basé à New York qui n'a jamais travaillé pour Janet Jackson, il ne fait aucun doute que la maman célibataire est à deux doigts de perdre son nez, comme il l'explique à Page Six. "Il apparaît que son nez s'écroule et qu'il y a une rétraction des narines. Cela peut-être le résultat de plusieurs procédures chirurgicales antérieures qui ont endommagé le cartilage qui soutient le nez", a-t-il commenté.

Janet Jackson n'a jamais caché son recours très précoce à la chirurgie esthétique. Lors d'une interview accordée à Extra, la future ex-épouse du milliardaire Wissam Al Mana avait déclaré : "Ce n'est pas un secret que, lorsque j'avais 16 ans, j'ai refait mon nez. Oui, je l'ai fait. Est-ce que j'en referai ? Je ne sais pas. J'ai vu trop de femmes tirées et ce n'est très joli." "Demandez-moi dans vingt ans", avait lancé la chanteuse à l'époque. Qui osera lui poser la fâcheuse question qui pourrait aujourd'hui la froisser ?