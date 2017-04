Janet Jackson et Wissam Al Mana divorcent 4 mois après la naissance de leur fils

L'argent fait-il le bonheur d'un couple ? Apparemment pas si l'on en croit la triste nouvelle que rapporte TMZ ce dimanche 9 avril. D'après le site américain, Janet Jackson et Wissam Al Mana se séparent et ce 4 mois seulement après la naissance de leur fils Eissa, le 3 janvier dernier.

D'après les documents obtenus par TMZ, la chanteuse et le milliardaire viennent tout juste de parvenir à un accord et de se quitter à l'amiable.

Wissam Al Mana était déjà le troisième mari de la soeur de Michael Jackson. Elle avait auparavant était l'épouse de James DeBarge dans les années 80 et de Rene Elizondo JR. dans les années 90. Janet et Wissam s'étaient unis en 2012 après quelques mois de relation.

On ignore pour l'instant si les deux nouveaux ex ont déjà trouvé un accord financier mais on imagine que la bataille sera serrée quand on sait que la fortune de Janet Jackson est estimée à plus de 150 millions de dollars et celle de Wissam Al Mana à plus d'un milliard de dollars. Pas de nouvelles non plus en ce qui concerne la garde de leur fils, dont Janet avait donné naissance à l'âge de 50 ans.