Janet Jackson : Gâtée par son futur ex-mari pour son 51e anniversaire

Cette délicate attention serait-elle un message visant à une reconquête ? Le 16 mai dernier, Janet Jackson fêtait son 51e anniversaire, le tout premier en tant que maman, maman célibataire qui plus est. À peine a-t-elle donné naissance à son adorable petit Eissa que la petite soeur de Michael Jackson a quitté le papa de son bébé, le milliardaire Wissam Al Mana. Une séparation réalisée à l'amiable, dans de si bonnes conditions que la chanteuse américaine a été gâtée par son futur ex-mari en cette journée particulière.

Entertainment Tonight révèle en effet que Janet Jackson n'a pas simplement reçu un joli bouquet de fleurs de la part de son ex mais cent fleurs, un mélange de roses et d'orchidées, précise le média américain. "Janet et son mari sont séparés mais ils ont l'un pour l'autre un amour et une admiration réciproques. Cela ne ressemble pas à une réconciliation, mais il ne faut jamais dire jamais", commente une source proche de la chanteuse.

Maman depuis janvier dernier, retournée vivre aux États-Unis, la star a confirmé son nouveau statut de célibataire lors d'un message vidéo adressé à ses fans le 1er mai dernier sur son compte Twitter. "Je ne vais pas y aller par quatre chemins avec vous. Oui, je suis séparée de mon époux. Notre situation est gérée par la justice et le reste est entre les mains de dieu", confiait-elle avec honnêteté, qualifiant son petit Eissa de " si beau, doux, attachant, si heureux".

Janet Jackson avait également profité de l'occasion pour annoncer son retour sur scène. Malgré la prise de poids liée à sa grossesse, l'artiste promet de revenir au top de sa forme. La jeune maman reprendre sa tournée mondiale, amputée l'an dernier, qui s'intitulera finalement State of the World Tour. Elle recommencera le 7 septembre prochain.

