Janet Jackson, maman à 51 ans : Rare photo de son bébé Eissa

Janet Jackson est de retour au bercail. Suite à son divorce d'avec son quatrième époux, l'homme d'affaires Wissam Al Mana, la soeur de Michael Jackson a quitté Londres pour regagner Los Angeles. La chanteuse de 51 ans a été photographiée tandis qu'elle était en transit à New York, le 10 juillet dernier, avec son adorable petit Eissa (6 mois).

L'irrésistible bébé était blotti dans ses bras tandis que la quinquagénaire se frayait un chemin parmi les autres voyageurs. Une photo rare du bout de chou qui n'a été vu qu'une seule fois auparavant, en avril dernier.

D'après les informations du site Entertainment Tonight, l'interprète de Together Again est de retour en Californie afin de se rapprocher de son clan. "Janet a toujours considéré Los Angeles comme sa maison, et elle apprécie d'avoir sa famille si près d'elle. C'est très important pour elle parce qu'elle souhaite que son fils puisse avoir une relation privilégiée avec sa maman ainsi que sa famille. Tout le monde se réjouit de son retour", a fait savoir un informateur.

Un soutien d'autant plus précieux qu'elle devra bientôt repartir sur les routes dans le cadre de son State of the World Tour, qu'elle avait mis entre parenthèses pour fonder sa famille. "Elle va remonter sur scène avec la passion et l'intensité que ses fans attendent d'elle, dès que sa tournée reprendra, le 7 septembre prochain", a ajouté la même source. Cette dernière a aussi précisé que la chanteuse a repris l'entraînement pour pouvoir être au top de sa forme et qu'elle avait déjà perdu près de 30 kilos depuis la naissance de son fils.

Selon certaines rumeurs, Janet Jackson souhaiterait réaliser un documentaire qui la suivrait dans les coulisses de ses shows, ainsi que dans sa vie de jeune maman. Un moyen d'être toujours plus proche de ses fans, qui se languissent de découvrir son nouveau quotidien.

Coline Chavaroche