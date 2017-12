Janet Jackson, maman gaga : Moment tendre avec son adorable fils Eissa

Beaucoup de douceur et grands moments de détente pour Janet Jackson. Dix jours après avoir bouclé ses concerts dans le cadre de son State of the World Tour, la chanteuse de 50 ans profite actuellement de tout son temps libre pour se ressourcer en Floride.

Mercredi 27 décembre 2017, c'est sur une plage de Miami que l'interprète du titre Rhythm Nation a été photographiée lors d'une belle journée ensoleillée. La star américaine n'était pas seule puisqu'elle était accompagnée de l'homme de sa vie : son adorable fils Eissa.

Celui qui soufflera sa première bougie le 3 janvier prochain était absolument craquant dans les bras de sa célèbre maman. Tête bouclée, grosses joues et moue boudeuse, le fils qu'a eu la soeur de Michael Jackson avec son ex-mari Wissam Al Mana grandit à vive allure et est le parfait mélange de ses deux parents.

Le plein de nouveaux projets en 2018

Cette nouvelle apparition de Janet Jackson en famille coïncide avec les nouvelles révélations de la presse américaine, qui affirme que la jeune maman a renoué le contact avec son ancien compagnon, le producteur musical Jermaine Dupri. Le couple s'était fréquenté pendant sept ans avant de rompre en 2009. "Janet et Jermaine ont passé beaucoup de temps ensemble récemment. Ils sont amis avant toute chose, donc ils attendent de voir comme cela évolue. La première priorité de Janet est son bébé, ensuite c'est son travail, tout le monde le sait. Elle est heureuse et a hâte d'être en 2018. Elle a tant de projets en cours", a expliqué un proche au site E! News le 21 décembre.