Janet Jackson : Maman tendre avec son fils, l'adorable Eissa

Grâce aux réseaux sociaux, les parents stars font de leurs enfants de véritables sensations digitales ! À ce jour, Janet Jackson n'y a posté qu'une seule photo de son fils. L'adorable Eissa a bien grandi depuis...

Janet et Eissa ont été surpris à Beverly Hills le lundi 14 mai. Mère et fils profitaient d'un moment complice dans un parc, sous la protection d'un garde du corps. Craquant en chemise en jean, jean et baskets adidas, le petit garçon de 16 mois a fait de la balançoire, sur les genoux de sa maman puis tout seul.

Eissa, un des plus jeunes fans du chanteur Bruno Mars, est né le 3 janvier 2017 de la relation de ses parents Janet Jackson et Wissam Al Mana. Les ex-époux se sont mariés en 2012 et se sont séparés au mois d'avril 2017, quelques mois seulement après la naissance de leur fils.

Dimanche 20 mai, Janet Jackson était l'invitée de marque des Billboard Music Awards. Elle y a reçu l'Icon Award des mains de Bruno Mars, à genou face à la petite soeur du défunt roi de la pop, Michael Jackson.