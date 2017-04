Janet Jackson : Première photo craquante de son bébé

Moins d'une semaine après l'annonce de son divorce, Janet Jackson ne semble franchement pas au fond du trou... La star américaine de 50 ans, heureuse maman depuis seulement 4 mois d'un petit garçon, a posté une première photo de son fils sur la Toile, plus radieuse que jamais.

La chanteuse semble trouver du réconfort dans les bras de son craquant Eissa, qu'elle a enfin montré à ses fans sur une photo postée le 14 avril. "Mon bébé et moi après une petite sieste", a-t-elle commenté en légende. On peut découvrir l'adorable bouille du bout de chou, s'offrant un beau bâillement. L'interprète de All for you, qui s'était mariée en 2012 avec l'homme d'affaires qatari Wissam Al Mana, avait révélé tout faire pour tomber enceinte durant sa dernière tournée mondiale finalement amputée de plusieurs représentations.

Janet Jackson a bien raison de passer du bon temps avec son fils car son divorce, dans lequel des millions de dollars sont en jeu, s'annonce long et éreintant...