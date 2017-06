Jared Leto à nouveau en couple ? On dirait bien...

La vie amoureuse des stars passionne leurs admirateurs ! Ceux de Jared Leto seront heureux (ou au contraire, attristés) d'apprendre qu'il entamerait une nouvelle romance. L'élue du coeur du chanteur et acteur répond au nom de Valery Kaufman...

Valery Kaufman a 23 ans (il en a 45) - elle les a fêtés le 30 mai dernier -, est née à Moscou et exerce la profession de mannequin. La jolie brune a été aperçue à plusieurs reprises en compagnie de Jared Leto, d'abord en randonnée à Santa Barbara et plus récemment, en pleine nuit à New York. Sa présence au côté du méchant de Suicide Squad a déclenché les soupçons des médias et de nombreux internautes sur la nature de leur relation.

En attendant confirmation, Valery Kaufman régale l'industrie de la mode et ses près de 280 000 abonnés sur Instagram, où elle publie régulièrement les images de son quotidien. En mai, le top model signé au sein des agences Elite à Paris, The Lions à New York et Storm Management, à Londres, a activement participé au 70e Festival de Cannes en défilant pour le créateur Philipp Plein, la fondation Fashion for Relief de Naomi Campbell et au cours du dîner "Cinema Against AIDS" de l'amfAR.

L'histoire d'amour de Jared et Valery prendra-t-elle son envol cet été ? Les tourtereaux supposés profiteront-ils de vacances à deux ? Réponses dans les jours et semaines à venir. Les fans de la jeune femme ne seraient pas contre de nouveaux clichés d'elle en bikini...