Jarry dévoile son impressionnante perte de poids sur Instagram

Il y a plusieurs mois, Jarry a entrepris un changement radical de son mode de vie. L'humoriste a décidé de mener une vie plus saine, afin d'éliminer ses poignées d'amour qui le dérangeaient tant. Et après des semaines de travail, le résultat semble avoir payé ! Il a fait savoir à ses 410 000 abonnés, jeudi 9 mai 2019, qu'il avait perdu pas mal de poids après un régime dont les résultats sont probants.

"8 mois et 7 kilos en moins ! Ce qui a changé : le sport, l'alimentation et l'énergie ! Rien lâcher et être bien dans sa peau surtout ! Heureux de partager avec vous", écrit-il. La photo publiée sur son compte n'est autre qu'un impressionnant avant-après de son régime. Sur le premier cliché, on le voit lors d'un tournoi de poker, avec un petit double menton. Sur celui de droite, le quadragénaire est visiblement aminci. Une nouvelle dont s'est réjouie sa communauté. "Bravo Jarry, cela te va si bien", "Félicitations", "Ton courage et ta volonté ont payé", peut-on lire dans la section commentaires.

L'humoriste, qui est actuellement sur scène avec son spectacle Titre, avait déjà évoqué sa perte de poids dans les pages de Voici, annonçant cette fois qu'il avait perdu "dix kilos en sept mois". "L'année dernière, je pouvais carrément cacher des objets dans mes plis, il était temps de réagir", confiait-il avec malice. Côté vie privée, Jarry est le papa d'adorables jumeaux âgés de 2 ans dont on ne connaît pas les prénoms.