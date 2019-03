Jarry : "J'ai perdu dix kilos en sept mois... Il était temps de réagir"

"J'ai fait des enfants pour les voir et ma vie tourne autour d'eux. En ce moment, je ne suis absent que trois jours par semaine, et quand je suis là, je suis vraiment disponible." Il poursuit alors : "Je sais que l'éducation d'un enfant se fait avant ses 3 ans. Alors là, je donne tout, a-t-il confié avec humour. Je suis assez autoritaire. Je pense qu'ils sont contents de me voir partir en fin de semaine..." En septembre prochain, ses enfants entreront à l'école et, déjà, Jarry anticipe cette étape : "Peut-être que j'irai moins les chercher à l'école que mon compagnon pour ne pas leur imposer ma célébrité et pour épargner notre couple."

Même s'il est sur tous les fronts, Jarry est en forme. D'autant plus que l'acteur actuellement à l'affiche du film Nicky Larson et le parfum de Cupidon prend particulièrement soin de lui depuis quelques mois : "J'ai perdu dix kilos en sept mois, a-t-il affirmé. L'année dernière, je pouvais carrément cacher des objets dans mes plis, il était temps de réagir", a expliqué cet ambassadeur Weight Watchers. Une silhouette allégée et une santé retrouvée qui l'aideront à tenir le rythme entre sa tournée dont les dates courent jusqu'en 2020 ou encore son rôle dans la série Les Bracelets rouges, diffusée ce mois de mars sur TF1.