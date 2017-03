Jarry – La mort de son père, une "renaissance" : "Il s'est éteint dans mes bras"

Atypique, Jarry l'est depuis sa plus tendre enfance. Lors d'une interview pour le magazine Voici, l'humoriste, comédien et metteur en scène français s'est souvenu de son enfance dans une famille de vignerons d'Angers.

Au milieu des plants de raisins, il ne pouvait déjà s'empêcher d'être différent. "Quand j'allais vendre des oeufs sur les marchés, c'était pour pouvoir m'acheter des Barbies après. Pas facile à assumer pour ma famille", a-t-il déclaré. À 27 ans, c'est le déclic pour Anthony Lambert, de son vrai nom : il avoue finalement à ses parents qu'il préfère les hommes.

"J'ai mis le temps parce que j'ai longtemps cru que j'étais hétéro, j'ai même vécu trois ans avec une fille... Et quand j'ai enfin compris qui j'étais, j'ai eu très peur de tout perdre en leur annonçant. Ma mère était en train de regarder les Feux de l'amour et elle m'a juste dit : 'Laisse-moi fini mon film' alors que j'étais en larmes à côté d'elle", s'est-il rappelé.

Si sa mère lui assure alors "l'avoir toujours su", la situation a été plus compliquée avec son père. "Avec lui, on a eu le rapport de deux êtres qui ne se comprennent pas mais doivent vivre ensemble. Après sa mort, j'ai dû vider son armoire, et, là, j'ai découvert qu'il collectionnait tous les articles sur moi depuis mes débuts...", a-t-il confié à propos de son papa, très malade et qu'il a accompagné dans sa fin de vie.

"C'était très fort. Mon père, qui faisait 110 kilos, n'en pesait plus que 70. Il me disait : 'J'ai peur de mourir', et un jour il m'a demandé : 'Est-ce que je peux partir ?' Et je lui ai dit : 'Oui'. Je suis né une deuxième fois à ce moment-là. Finalement, toute sa vie, il a eu peur que je souffre et a tout fait pour m'endurcir. Aujourd'hui, tout ce que je vis ne pourra jamais être aussi dur que ce que j'ai vécu quand il s'est éteint dans mes bras", a-t-il ajouté.

Libéré du poids de son éduction, Jarry est désormais parfaitement épanoui pour s'occuper au mieux de ses deux enfants, qu'il a eus avec son compagnon. L'humoriste de 39 ans planche aussi sur son nouveau projet, "l'écriture d'un film pour 2018".

Coline Chavaroche