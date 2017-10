Jarry "marqué à vie" : Il raconte les jours où il a frôlé la mort

À partir du 2 novembre prochain, Jarry sera de retour sur scène avec son spectacle Atypique. C'est au théâtre du Léman, à Genève, qu'il est attendu par ses fidèles fans. À cette occasion, l'humoriste de 40 ans s'est confié à Var Matin. Ainsi a-t-on appris qu'il avait déjà échappé à la mort.

"À 32 ans, j'étais à l'arrêt avec ma moto et une voiture m'a percuté à 70km/h. J'ai fait un vol plané de 12 mètres", a-t-il confié quand on lui a demandé s'il avait déjà frôlé la mort. Et de préciser que cela ne lui était pas arrivé qu'une seule fois : "Lors de l'attentat de Marrakech en 2011, j'étais à quelques minutes de la place Jemaa el-Fna, où le café a explosé. C'est dingue car à 15 minutes près, j'allais là-bas."

Jarry a également vu la mort de très près durant son enfance. Un événement traumatisant dont il n'a oublié aucun détail : "À 11 ans, je me promenais dans la campagne avec mes frères et on a découvert quelqu'un qui s'était pendu. Cela m'a marqué à vie. C'était la première fois que j'étais face à la mort." Des histoires qui donnent la chair de poule.

L'intégralité de l'interview de Jarry est à retrouver dans l'édition Var Matin du 28 octobre 2017.