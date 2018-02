Jarry, papa de deux enfants et en couple : Son bonheur loin des caméras...

Ce 9 février 2018, les téléspectateurs de TF1 ont rendez-vous avec Les Touristes, un programme animé par Arthur dans lequel Jarry aura trois jours pour obtenir un brevet de "meilleur soigneur" face à Camille Lou, Karine Ferri, Baptiste Giabiconi et Artus. S'il y parvient, son nom sera donné à l'un des bébés animaux du parc animalier Le Pal (03) où ils ont séjourné.

Nul doute que le jeune père de famille fera tout son possible ! Car, quand Jarry ne fait pas le show sur nos petits écrans ou sur les planches avec son spectacle Atypique, il est un papa attentionné et prévenant pour ses deux enfants nés durant l'été 2016. Interrogé à ce sujet sur C8 par Thierry Ardisson en octobre dernier, l'humoriste de 40 ans avait confié : "Quand on se découvre homosexuel, on se dit que ça nous est interdit... et moi depuis que j'étais tout petit je m'imaginais papa. Le 30 juin 2016, ils sont nés. Ça a été un cri et une blessure et je le souhaite à tout le monde, vraiment, d'être papa. Je suis tellement fier d'être papa." Et de poursuivre en regrettant les propos parfois insultants de certains Français plus conservateurs : "Il y a encore des gens dans la rue qui me disent 'Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ?' ou 'Elle est où la maman ?', 'Qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants ?' J'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui les gens ne se disent pas 'C'est quoi le mal en fait d'aimer ?' Je comprends pas, c'est comme la Manif pour tous qui nous sort une affiche qui compare des enfants à des légumes"

Dans le documentaire Jarry : Millésime incontrôlé également diffusé sur C8 l'an dernier, il avait aussi évoqué l'homme qui partage sa vie depuis quelques années. "Je crois qu'il m'a appris que quelqu'un pouvait avoir envie de vivre avec moi au quotidien. Tous les gens avec qui j'avais vécu un petit peu avant, ils sont partis ou ils avaient tous des problèmes soit d'alcool, de drogue. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était sain dans sa tête et simple. Et lui quand je l'ai rencontré, c'était évident. Et encore aujourd'hui je me dis 'il arrive à vivre avec moi, c'est forcément quelqu'un de formidable'. Parce que je ne suis tellement pas simple", lançait-il avec émotion.

Voilà un homme heureux !