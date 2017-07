Jarry : Peur panique et régurgitations, son calvaire dans Fort Boyard

Samedi 29 juillet, Sandrine Coman, Jade Lagardère, Cyril Féraud, Alex Goude, Jarry et Tom Villa participeront à un nouveau numéro de Fort Boyard (France 2). Ils feront tout pour gagner le plus d'argent possible pour l'association Un cadeau pour la vie, qui aide les médecins, infirmières et éducatrices à mieux prendre en charge les enfants lors de leur entrée à l'hôpital. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Jarry a tout donné pour y parvenir.

Comme on peut le voir grâce à plusieurs extraits envoyés par la production, l'humoriste n'a pas été épargné. Il a eu par exemple la chance d'être choisi pour faire un petit tour de train fantôme. Un voyage synonyme de terreur puisque Jarry a reçu la visite d'araignées, scorpions, vers et blattes, alors qu'il se trouvait dans le noir complet. Le but de l'épreuve est de trouver les deux moitiés d'un indice permettant à son équipe de récupérer l'indice final. Peureux de nature, Jarry est horrifié et pousse de multiples hurlements tout au long de l'épreuve.

Les sensations fortes ne se sont pas arrêtées là pour lui puisqu'il a aussi participé au défi du cuistot (incarné par Willy Rovelli), aux côtés d'Alex Goude. Le principe de ce challenge ? Goûter des plats immangeables. Les deux hommes ont donc eu le plaisir de déguster de la pâte de crevettes. Un met visiblement horrible à manger et à sentir. L'homme de 39 a d'ailleurs failli vomir plus d'une fois.

Des séquences hilarantes et un peu extrêmes à découvrir samedi 29 juillet en prime sur France 2.