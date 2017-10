Jason Aldean retourne avec sa femme sur les lieux de la fusillade de Las Vegas

Une semaine après la fusillade de Las Vegas, qui a fait 59 morts et environ 500 blessés, le chanteur country Jason Aldean est revenu dans la ville du pêché. L'artiste, qui se produisait dans le cadre d'un festival quand le tireur Stephen Paddock a visé la foule amassée devant sa scène, s'est rendu dans deux hôpitaux.

Jason Aldean, qui a annulé quelques représentations après la fusillade, est revenu à Las Vegas en compagnie de sa femme Brittany Kerr, enceinte. Le couple est allé à la rencontre de spectateurs blessés au University Medical Center et au Sunrise Hospital, relate The Blast. "Cela paraît irréel d'être de retour à Vegas aujourd'hui. On rend visite aux gens les plus forts qu'on a jamais vus... qui affrontent tous la plus dure des batailles... pour leur vie. Vous nous avez aidés à entamer le processus de guérison en nous montrant, tous autant que vous êtes, la force que vous avez. Merci pour aujourd'hui. Nous n'oublierons jamais. #VegasStrong", a commenté Brittany sur Instagram.

Jason Aldean a rendu hommage aux victimes en interprétant I Won't Back Down sur le plateau de Saturday Night Live.