Jason Biggs: Sa femme Jenny Mollen, nue et la peau sur les os, révèle sa maladie

Cinq jours plus tôt, elle avait posté une photo d'elle, habillée cette fois-ci, donnant déjà un début d'explication à propos de sa perte de poids. "Beaucoup d'entre vous m'ont écrit et questionnée sur ma rapide perte de poids. Une perte que, pour être honnête, je ne pouvais pas vraiment expliquer jusqu'à aujourd'hui", assure la jeune maman de deux enfants, affirmant s'être réveillée avec "une boule de la taille d'une balle de golf" dans la nuque ce qui lui a valu de se faire prescrire un test sanguin et une échographie. "J'ai de bonnes raisons de croire que c'est une sorte d'hyperthyroïdie. Apparemment, ce serait commun après une grossesse", écrivait Jenny Mollen.