Jason Biggs : Sa femme, sur le point d'accoucher, s'affiche totalement nue

Après avoir posé en soutien-gorge en écrivant avec humour qu'elle aurait adoré conserver sa poitrine opulente plutôt que de récupérer ses "petits seins", Jenny Mollen a encore fait des siennes sur Instagram. L'épouse de l'acteur Jason Biggs (American Pie), continue de commenter les différentes étapes de sa grossesse. La ravissante comédienne – qui est déjà la mère d'un petit Sid né en février 2014 – vient d'ailleurs de franchir un nouveau cap dans le processus...

L'accouchement étant imminent – elle est dans sa 38e semaine –, la belle Jenny a fêté la bonne nouvelle avec une photo pour le moins audacieuse. Elle a posé totalement nue, devant un miroir, un bras masquant sa poitrine – pour cacher ce que le réseau social censure sans concertation – et s'amuse de son énorme ventre rond. "C'est officiel ! Je suis trop grande pour le miroir", écrit l'actrice de 38 ans que l'on a pu voir dans Drive She Said, Crazy, Stupid, Love ou la série télé I Like You Just the Way I Am.