Jason David Frank (Power Rangers) visé par une tentative d'assassinat, il réagit

Fin de semaine tendue pour Jason David Frank. L'acteur de 43 ans, connu du monde entier pour avoir interprété le Ranger vert dans la première déclinaison de la franchise Power Rangers, Power Rangers : Mighty Morphin (série diffusée en 1993 et 1995), a échappé au pire après l'arrestation d'un homme de 30 ans qui préméditait son assassinat.

Selon les médias américains, Jason David Frank se trouvait au Comic Con de Phoenix pour partir à la rencontre des fans, jeudi 25 mai, lorsqu'un dénommé Mathew Enrique Nava Sterling a failli faire son entrée pour l'attaquer. Fort heureusement, le suspect est arrivé bien trop tôt sur place (16h) et les autorités ont pu procéder à son arrestation avant que le pire ne se produise. Jason David Frank, qui devait arriver à 20h, n'a donc jamais été approché par son agresseur présumé. D'après la chaîne locale ABC 15, la police de Phoenix a reçu le signalement d'une femme basée à Los Angeles, qui a affirmé que Mathew Enrique Nava Sterling s'était vanté quelques heures plus tôt sur les réseaux sociaux de préparer le meurtre imminent de l'acteur.

Il est important d'améliorer la sécurité dans ce genre d'événement

Après avoir été alertés, les officiers de police se sont donc rendus au Phoenix Convention Center, où est organisé le Comic Con, pour approcher l'individu. La confrontation a été musclée, le suspect ayant refusé de se soumettre aux contrôles imposés par les autorités. Après l'avoir neutralisé, les agents ont découvert dans son sac à dos plusieurs armes inquiétantes, dont plusieurs couteaux et pistolets, un fusil à pompe et des munitions. Sous ses vêtements, Mathew Enrique Nava Sterling portait par ailleurs un gilet pare-balles. Toujours selon ABC 15, l'homme avait également fixé une alarme sur son téléphone portable qui stipulait "Tuer JDF", les initiales de la star de Power Rangers. Considéré comme "déséquilibré", Mathew Enrique Nava Sterling a admis qu'il prévoyait également de tuer des policiers. Il a été inculpé pour "tentative de meurtre", "agression à main armée", "port d'une armure corporelle lors de la perpétration d'un crime", "résistance à une arrestation" et "port d'armes illégales".

Le lendemain, Jason David Frank tenait une conférence de presse pour s'exprimer sur cette tentative d'assassinat, affirmant dans un premier temps qu'il ne connaissait pas du tout le suspect. "Ce qui s'est passé ne m'a affecté en aucune manière. Je suis très reconnaissant vis-à-vis de la police de Phoenix pour son courage et ses efforts qui ont permis d'éviter une terrible tragédie. Cet incident permet de mieux ouvrir les yeux sur le fait qu'il est important d'améliorer la sécurité dans ce genre d'événement, dans tous les Comic Con à travers le monde", a-t-il confié. Pour rappel, les Comic Con ont la particularité d'attirer de nombreux fans qui se déguisent et qui peuvent parfois ajouter à leurs costumes des armes factices.