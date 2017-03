Jason Derulo dépense une somme hallucinante pour une fête arrosée...

Jason Derulo n'a jamais caché son goût pour les jolies filles, si possible peu vêtues. Le chanteur l'a à nouveau prouvé en faisant la fête dans un club de strip-tease. Il y a dépensé une somme folle en alcool, mais aussi en pourboires pour les demoiselles à l'oeuvre contre leurs barres de pole dance...

Comme le rapporte le site TMZ.com, Jason Derulo s'est offert une soirée arrosée au club Ace of Diamonds, dans le quartier animé de West Hollywood à Los Angeles, le 7 février. L'addition était salée puisque le chanteur a commandé au bar de l'établissement pour plus de 53 000 dollars (taxes comprises) de boissons ! Il a par exemple trinqué avec du champagne Ace Rose (5 bouteilles pour 7 000 dollars) ainsi qu'avec du champagne Dom Perignon (3 bouteilles pour 21 000 dollars). A cette note s'ajoutait la somme de 20 000 dollars que l'artiste de 27 ans a jetés au fur et à mesure sur les strip-teaseuses..

Jason Derulo, qui a payé l'addition tout seul, était cependant accompagné par le rappeur Sincere Show. Le chanteur est de retour avec le titre Swalla, enregistré avec Nicki Minaj et Ty Dolla $ign.

Thomas Montet