Jason et Laura Kenny, enceinte : Les futurs parents décorés en duo à Buckingham

Dix médailles d'or aux JO à eux deux, et pourtant Jason Kenny, 28 ans, et son épouse Laura, 25 ans, enceinte de leur premier enfant, étaient dans leurs petits souliers mardi 25 avril 2017 au palais de Buckingham, à l'heure de se voir décorés dans l'ordre de l'empire britannique : "J'ai presque l'impression de ne pas le mériter (...) Tout ce que je fais, c'est faire du vélo", a ainsi estimé la quadruple championne olympique (en omnium et poursuite par équipe en 2012 à Londres et en 2016 à Rio).

Quelques jours après la fournée d'insignes distribués – notamment à Victoria Beckham – par le prince William en ces mêmes lieux, c'était au tour de la princesse Anne de récompenser les mérites. Présidente du Comité national olympique britannique, l'ancienne cavalière de haut niveau, qui participa aux Jeux de Montréal 1976, devait être heureuse d'honorer de tels athlètes, crédités d'un tel palmarès –, Jason Kenny a décroché six fois l'or aux JO (vitesse individuelle en 2012 et 2016, vitesse par équipes en 2008, 2012 et 2016, et en keirin en 2016).

Le couple en or a fièrement posé avec ses décorations à l'extérieur au terme de la cérémonie, où Laura (née Trott) affichait de ravissantes rondeurs qui pointaient sous sa robe blanche et fleurie : "Quelle merveilleuse journée, à recevoir ensemble nos insignes de commandeurs dans l'Ordre de l'Empire britannique", a écrit madame sur Instagram en légende d'une photo de l'événement. Mariés en catimini à l'automne 2016, les deux héros du vélo britannique deviendront parents pour la première fois vers la fin de l'été. Une perspective à laquelle les futurs parents, qui connaissent déjà le sexe du bébé mais le gardent pour eux, ont déjà concrètement réfléchi : "J'y vais l'esprit ouvert, je n'ai pas peur, pas le moins du monde, confiait Laura à Hello! il y a quelques jours. Je veux seulement que ce soit le plus naturel possible, tout sera prêt pour un accouchement dans l'eau mais je ne sais pas si je le ferai. Jason sera mon partenaire au moment de la naissance mais ne coupera pas le cordon. Nous en avons parlé et il n'en a pas envie. Nous avons commencé à préparer la chambre d'enfant. On va utiliser des couleurs neutres, je veux qu'elle soit grise, parce que si nous avons un second enfant, nous pourrons l'utiliser pour les deux."

Chouchoutée par son mari, qui lui prépare à manger chaque soir et répond à ses moindres besoins, et bien soutenue par sa propre mère, Laura Kenny n'a pas tellement levé le pied pour autant : "Je fais deux heures de sport par jour, soit du vélo, soit un peu de fitness, je me suis aussi remise à nager, dit-elle. Je reste assez active, plus je pourrai continuer pendant ma grossesse et mieux ça se passera." Histoire de ne pas perdre trop de temps sur la route des Jeux olympiques de Tokyo, où elle entend bien défendre ses titres ?