Jason James Richter : Le héros de "Sauvez Willy" a bien grandi...

Dit comme cela, son nom ne vous dit peut-être rien. Mais le film dont il a été la vedette et qui est sorti en 1993, oui. Jason James Richter est aujourd'hui âgé de 38 ans. Il y a un quart de siècle, il incarnait le jeune Jesse, un pré-adolescent abandonné par sa mère, rebelle à l'autorité et fugueur, qui se lie d'amitié avec une orque, Willy, dans le célèbre film Sauvez Willy. Alors qu'on s'apprête à fêter le 25e anniversaire de ce long métrage qui a bercé tant d'enfants, que devient Jason James Richter ?

Il a 11 ans lorsque Jason James est repéré par une agence de castings japonaise à Hawaï. Avec sa gueule d'ange et son bagou, le petit garçon coiffe au poteau quelque 4 000 autres prétendants au rôle principal de Jesse. Le succès est au rendez-vous, Sauvez Willy est un triomphe. Si bien qu'on lui commande une suite, puis un troisième opus. À 15 ans, son cachet s'élève à 1 million de dollars pour jouer dans les 2e et 3e opus de ce qui ressemble fortement à une saga. Entre-temps, il écope d'un rôle dans le 3e volet d'une autre franchise, L'Histoire sans fin. Mais l'accueil est moins dithyrambique.

En 1998, à tout juste 18 ans, Jason James quitte l'acting et Hollywood pour se consacrer à sa première passion : la musique. Il reviendra en 2001 pour donner la réplique à une toute jeune Kate Hudson dans Ricochet River, puis disparaît à nouveau pour opérer un début de come-back en 2010 avec Tekken et surtout à partir de 2016 avec notamment un film en noir et blanc sur le baseball, High and Outside. Cette fois-ci ce sera la bonne, Jason James Richter est de retour au cinéma après pas loin de vingt ans d'absence. On le retrouve dans Last Rampage face à Heather Graham, en tête d'affiche du thriller Inhumane, et prochainement dans le film d'horreur Ghost in the Graveyard.

Bientôt quadragénaire et toujours aussi beau gosse, il fourmille de projets, que ce soit avec Driver, 15 Rounds, Infidelity et 818. Des films indés qu'on ne verra probablement jamais en salles en France, mais qui marquent le retour d'un ex-enfant-star qui nous avait manqué et vaut encore aujourd'hui 500 000 dollars d'après le site Metro.