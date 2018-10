Jason James Richter: Le héros de "Sauvez Willy" arrêté pour violences conjugales

Il y a 25 ans en arrière, en 1993, Jason James Richter était propulsé sur le devant de la scène à Hollywood avec la sortie de Sauvez Willy. Choisi parmi plus de 4 000 candidats, il avait décroché le rôle de Jesse, un pré-adolescent abandonné par sa mère, rebelle à l'autorité et fugueur, qui se lie d'amitié avec une orque, Willy. Face au succès du premier volet, le film avait eu deux autres épisodes, permettant au jeune Jason James Richter d'empocher des millions de dollars. Cet incroyable destin n'est malheureusement pas resté aussi exceptionnel un quart de siècle plus tard.

TMZ révèle en effet que l'acteur et producteur aujourd'hui âgé de 38 ans a été arrêté dans la soirée du 15 octobre 2018 dans la San Fernando Valley (Californie) pour violences conjugales. Ce dernier a passé deux nuits en prison avant d'être libéré le 17 octobre. Selon l'entourage de Jason James Richter, une dispute avec sa compagne a éclaté aux alentours de 19 heures à leur domicile, après que l'acteur a suspecté une liaison avec un collègue. Le ton est alors rapidement monté, l'acteur a quitté la maison avant d'y revenir peu de temps après.

De son côté, la victime a expliqué aux agents de police qu'elle s'est retranchée dans la salle de bain mais que Jason James Richter est malgré tout parvenu à s'y introduire en défonçant la porte qui était pourtant verrouillée. Il l'a ensuite emmenée de force jusqu'au salon. Sous le choc, le compagne de la star de Sauvez Willy s'est rendue au commissariat quatre heures plus tard pour y déposer une plainte pour violences conjugales. Elle raconte dans sa déposition avoir été attrapée par les poignets, même si ceux-ci ne présenteraient aucune marque.

Accusé de vandalisme (pour avoir brisé une porte) et d'agression sans blessure, Jason James Richter risque jusqu'à un an de prison. Affaire à suivre...