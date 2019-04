Jason Momoa méconnaissable : sept ans après, il retrouve son rasoir !

Son look l'a aidé à obtenir son rôle dans Game of Thrones et au sein de la franchise DC Comics. Jason Momoa, 39 ans, a surpris ses nombreux fans en rasant l'intégralité de sa barbe, qui a fait sa renommée. Cet acte d'une gravité sans nom a été entièrement diffusé sur YouTube et réalisé au beau milieu d'un désert plein de plastique, afin de promouvoir le recyclage. Même si c'est pour la bonne cause, ça fait (un peu) mal au coeur de voir partir cette barbe iconique, qu'il n'avait pas rasée depuis plus de sept ans.

"La dernière fois que je me suis rasé, c'était en 2012", prévient Jason Momoa au début de sa vidéo. C'est donc la première fois que les fans de Khal Drogo le voient sans sa toison, le visage nu. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est totalement différent. "Plus important encore, je veux faire ça pour sensibiliser les gens. Le plastique tue notre planète", déclare-t-il, avant de promouvoir une gamme de canettes en aluminium, encourageant ses fans à ne plus acheter de bouteilles d'eau. Une fois dépourvu de poils, Jason Momoa a des airs de l'acteur américain Jeff Goldblum. Un homme changé.