Jason Mraz : Le chanteur dévoile avoir eu des relations avec des hommes

Tout est donc parti d'un poème au titre en forme de jeu de mots intitulé I Am Bi Your Side, publié en juin 2018 à l'occasion du mois de la Pride. Jason Mraz soutenait alors la marche en faveur des droits LGBTI et, entre les lignes, on comprenait qu'il était aussi bien attiré par les hommes que par les femmes.

Le chanteur de 41 ans, qui avait publié son texte sur le site de Billboard, a réagi aux remous provoqués par ce texte et aux spéculations sur sa sexualité. "Honnêtement, je n'avais pas imaginé que ça ferait autant parler. J'ai eu des expériences avec des hommes, même quand je sortais avec la femme qui est désormais mon épouse. Je me demandais : 'Est-ce-que je suis gay ?' Et ma femme m'a ouvert les yeux. Elle appelle ça avoir 'deux esprits'. C'est un terme qu'utilisent les Amérindiens pour qualifier quelqu'un qui aime à la fois les hommes et les femmes. J'aime beaucoup", a-t-il confié au même site.

Jason Mraz, dont le prochain disque intitulé Know doit sortir dans les bacs le 10 août prochain, est marié depuis trois ans à Christina Carano.

Thomas Montet