Jason Statham, bientôt marié ? "Ce n'est pas une grosse priorité"

"Nous le ferons, je crois que ce sera amusant à faire quand le bébé sera plus grand, pour qu'il puisse s'impliquer dans le mariage", ajoute Rosie. La bombe britannique a donné naissance en juin 2017 à un petit garçon prénommé Jack.

"Il court partout, il dit beaucoup de mots et parle le charabia de bébé... [Jason Statham] est génial parce qu'il est heureux de se lever à 5h du matin pour faire son devoir de père et me laisser dormir une heure de plus", confie Rosie Huntington-Whiteley à propos de son fiancé.

L'acteur était à l'affiche du film En eaux troubles cet été (sortie en France le 22 août). Il participe actuellement au tournage de Hobbs and Shaw, dont il partage l'affiche avec Dwayne Johnson.