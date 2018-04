Javier Bardem : Le chéri de Penélope Cruz prend la défense de Woody Allen

À l'affiche des salles obscures avec le biopic Escobar, Javier Bardem sera à nouveau au côté de sa femme Penélope Cruz avec Everybody Knows, le film d'ouverture du Festival de Cannes 2018. L'occasion pour lui de truster les pages et couvertures de magazines et de s'épancher sur Escobar mais pas seulement...

Dans deux interviews accordées Paris Match et Le Parisien, Javier Bardem n'hésite pas à donner son avis sur l'affaire Woody Allen, réalisateur qui l'a dirigé en 2007 dans Vicky Cristina Barcelona. Et son opinion est pour le moins tranchée sur la question : quitte à déranger, il va à contre-courant. "Je ne suis personne pour dire si Woody Allen est coupable ou non, commence l'acteur espagnol au Parisien. Il y a eu un procès et le juge a estimé qu'il était innocent. Je me tiens à ce jugement." À Paris Match, il confirme : "La situation légale aujourd'hui est la même qu'en 2007."

Un constat somme toute logique d'un point de vue technique et juridique, mais peut-être un peu moins moralement, surtout depuis que le tout-Hollywood a condamné le cinéaste et pris le parti de sa fille Dylan, laquelle clame depuis des années qu'il l'a agressée sexuellement quand elle avait 7 ans. À la suite d'une interview télévisée, la première depuis qu'elle a s'est ouverte sur le sujet, l'opinion publique a tranché et plusieurs acteurs ayant tourné avec le prolifique réalisateur ont affirmé publiquement qu'ils ne tourneraient plus avec lui. Mais Javier Bardem n'est pas de ceux-là.

"Le mouvement #MeToo est formidable, mais on doit être prudent avec ces procès publics", affirme au Parisien le chéri de Penélope Cruz. Dans Paris Match, il évoque "une curée soudaine" et assure ne pas avoir honte d'avoir tourné avec Woody Allen. Mieux, il tournera à nouveau avec lui s'il "aime le rôle". "S'il y avait des éléments prouvant que Woody Allen est coupable, là oui, j'arrêterais de tourner avec lui, mais j'en doute", défend la star de 49 ans.