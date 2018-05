Javier (Koh-Lanta), son vote contre Alban : Ce que l'on a pas vu !

A l'instar de Pascal, Clémence et Cassandre, Javier a provoqué la colère des téléspectateurs de TF1 après avoir voté contre Alban lors de l'épisode de Koh-Lanta All Stars du 4 mai 2018. D'autant plus que ce dernier a entraîné Yassin dans sa chute, puisqu'ils étaient en binôme. Leur sort était donc lié.

Face aux nombreuses critiques, Javier a tenu à se justifier lors de son interview pour nos confrères de TV Mag. "C'est normal que personne ne comprenne puisque l'explication n'a pas été montrée. Avant de me rendre à ce conseil, j'avais expliqué à mes alliés que je voulais voter contre Yassin. (...) En revanche, je n'avais rien contre Alban. Mais je me suis fait rentrer dedans, notamment par Cassandre, pour que l'on vote tous contre Alban. Il n'aurait pas été malin de ma part de me mettre tout le monde à dos à cause de cette divergence. J'ai retenu les leçons de ma première aventure et j'ai suivi les consignes", a-t-il révélé.

Le finaliste a tout de même pris le temps de s'expliquer avec Alban à la fin du Conseil afin qu'il comprenne les raisons de son choix. Après s'être excusé, Javier lui a fait savoir qu'il était un "dégât collatéral" et que son vote était contre Yassin. "Denis Brogniart a voulu en savoir plus et toute l'équipe a confirmé que j'avais suivi la stratégie du groupe. Alban a compris que j'étais le seul à l'avoir soutenu et c'est pour cela qu'il m'a donné son double vote", a-t-il conclu.