Javier (Koh-Lanta), une dépression après son 1er tournage : Ses révélations !

En 2012, Javier participait pour la première fois à Koh-Lanta (TF1). Une expérience forte en émotions qui a eu une bien triste conséquence lors de son retour en France. Au détour de son entretien pour France Dimanche, le candidat Belge a révélé qu'il avait fait une dépression.

Après avoir confié qu'il était aux anges en apprenant qu'il allait participer à Koh-Lanta All Stars et que ses proches ont partagé sa joie, Javier a déclaré : "Mon épouse a cependant eu quelques craintes. Elle ne souhaitait pas que je retombe dans une longue dépression de neuf mois, comme il y a cinq ans à mon retour de Malaisie. Celle-ci était due entre autres à une crise de la quarantaine difficile."

Fort heureusement, Javier a su passer outre et va "beaucoup mieux" aujourd'hui : "J'ai réussi à retrouver mon équilibre auprès de mon épouse et mes deux filles [Célia, 13 ans, et Alexia, 16 ans, NDLR] dès mon retour en Belgique. Elles me font confiance car je leur ai prouvé avant de repartir que j'avais toutes les clés pour ne plus retomber dans cet état." Les femmes de sa vie ont bien fait de lui faire confiance.

