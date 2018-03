Javier Pastore (PSG) papa pour la 2e fois, sa belle Chiara a accouché

Le ventre très arrondi de Chiara Picone à la grande soirée d'anniversaire de Neymar laissait présager d'un accouchement imminent. La jolie sicilienne mariée à la star du PSG Javier Pastore a accouché de leur deuxième enfant le mercredi 7 mars. Aux anges, le milieu parisien a annoncé la grande nouvelle sur son compte Instagram. Le footballeur Argentin a publié une photo du bracelet de naissance de son bébé, son pied et un message dans lequel il s'adresse à son épouse : "Merci de m'avoir donné une autre vie à aimer. Chaque jour, je suis plus heureux avec toi et la fabuleuse famille que nous formons. Je t'aime, et bienvenue Santiago."