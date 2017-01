Jay Z, Beyoncé, Rihanna... Quel est leur lien avec les Illuminati ?

Les stars font l'objet des rumeurs les plus folles ! L'une des plus insistantes, portée par de nombreux adeptes d'une théorie du complot, fait état de leur appartenance à une société secrète.

De Jay Z à Maître Gims en passant par Madonna et Michael Jackson : qui sont les Illuminati ?

Un seul objectif : contrôler la planète

Les Illuminati formeraient une société secrète réunissant les grands de ce monde ; des personnalités politiques, de la finance, de l'industrie, des lettres, des arts et des médias dont les objectifs seraient de contrôler les masses, s'enrichir davantage et consolider leur pouvoir, puissance, influence et célébrité. De nombreuses stars auraient rejoint leurs rangs. Leur mission, outre la tenue de rites sataniques (sacrifices humains, actes sexuels, etc) ? Occuper et pervertir les esprits (ou "distraire") de milliards de fans.

Jay Z est la plus mentionnée des célébrités associées aux Illuminati ! Le motif, le premier logo de son label et agence de management de talents, Roc Nation, représentant un diamant. Le rappeur de 47 ans le reproduit à mains nues à chaque concert, invitant ses milliers de spectateurs à l'imiter. Selon plusieurs complotistes, le geste serait une allégeance à peine masquée aux Illuminati, qui auraient eux aussi un symbole : l'oeil de providence, présent sur les billets de banque américains.

Son épouse Beyoncé et ses protégés Kanye West et Rihanna seraient également membres. La liste ne s'arrête pas là : Jim Carrey, Katy Perry, Lady Gaga, Lil Wayne, Madonna (auteur d'une chanson intitulée Illuminati), Michael Jackson (contre qui les Illuminati se seraient retournés), Mick Jagger et Nicki Minaj y figurent également. Tous ont profité d'apparitions publiques (cérémonies de récompenses, clips vidéo ou concerts ou interviews télé) pour donner de soi-disant petits indices de leur appartenance au mouvement. Ils seraient les acteurs les plus exposés de l'instauration d'un Nouvel Ordre Mondial (autre inscription présente sur les billets de banque américains) : la création d'un gouvernement unique pour les nations du monde entier.

En France, seuls Booba, Maître Gims et Mylène Farmer ont été soupçonnés d'avoir un lien avec les Illuminati. Toutefois, les disparitions de Coluche et de Daniel Balavoine leur sont également attribuées.

B2O les a explicitement mentionnés sur le single LVMH, sorti en 2014. Il s'est également gentiment moqué sur Instagram, en publiant la photo d'une barre chocolatée.