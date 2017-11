JAY-Z : Son infidélité à Beyoncé et les détails de leur thérapie de couple

"Vous savez, la majorité des gens fuient, et le taux de divorce est d'environ 50% parce que la plupart des gens ne peuvent pas se sentir. Voir la peine que vous avez infligée à quelqu'un sur son visage, puis devoir se regarder dans une glace, est la chose la plus difficile qui soit", explique JAY-Z à T: The New York Times Style Magazine. Il est la star du numéro de Noël du supplément du New York Times. Dans son interview, l'auteur et interprète de l'album 4:44 parle de son mariage en péril, mais aussi de son expérience de la thérapie.

"Cette histoire m'a fait tellement grandir. Mais la chose la plus importante que j'ai retenue, c'est que tout est connecté. Chaque émotion est connectée et vient de quelque part... Dans notre quartier (...), tu dois survivre. On passe en mode survie, et que se passe-t-il ? Tu éteins toutes les émotions. Même avec les femmes, on va se bloquer émotionnellement, et ne pas se comprendre... Dans mon cas, c'est profond. Et tout part de là : l'infidélité..." confie JAY-Z.

Avril 2016, Beyoncé sort son 6e album, LEMONADE. L'année suivante, au mois de juin, son mari publie 4:44. La réalisation de ces deux projets a constitué la thérapie de couple de la superstar et de son mari. "Nous avons fait de notre art une consultation thérapeutique. Et on a commencé à faire de la musique ensemble. La sienne était plus avancée. Donc son album est sorti, contrairement à l'album en commun sur lequel nous travaillions", révèle JAY-Z. Le papa de Blue Ivy (5 ans) évoque ensuite leurs réactions à l'écoute de leurs opus respectifs, des aveux en musique.

"Bien sûr [ça a causé beaucoup de peine]. [Nous étions] tous les deux très mal à l'aise, mais l'endroit le plus sûr d'un ouragan, c'est l'oeil, déclare 'Hov'. C'est là que nous étions... J'étais très fier de la musique qu'elle avait produite, et elle était très fière de ce que j'avais sorti. Et en fin de compte, nous avons un respect sain pour nos arts respectifs. Je la trouve géniale."

JAY-Z est nommé dans huit catégories aux Grammy Awards, dont la plus prisée, pour l'Album de l'année.

La cérémonie aura lieu le dimanche 28 janvier.