JAY-Z : Son remake de "Friends" sans Jennifer Aniston et les stars de la série

En 10 saisons et 236 épisodes, Friends est devenue une des séries les plus adulées de l'histoire de la télé. Elle revit grâce à JAY-Z, qui s'en est inspirée pour un remake. Le mari de Beyoncé et nouveau papa des jumeaux Sir et Rumi Carter s'est passée des services de Jennifer Aniston, Courteney Cox et compagnie, et fait appel à un tout nouveau cast...

Le 30 juin dernier, JAY-Z a sorti son 13e album, baptisé 4:44. L'opus de 13 titres (dont trois uniquement disponibles sur CD et via TIDAL) comporte la chanson Moonlight. Son auteur et interprète vient d'en dévoiler le clip, une vidéo de sept minutes inspirée de Friends et dont de nouveaux acteurs interprètent les rôles de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross.

Les originaux, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer sont remplacés par de nouveaux visages, dont ceux d'Issa Rae (Insecure), Lakeith Stanfield, Lil Rel (tous deux vus dans Get Out) et Tessa Thompson.

Ainsi, JAY-Z corrige le manque de diversité, pour lequel Friends a longtemps été critiquée.

Toutes ces séries intemporelles, ces séries blanches intemporelles, dans lesquelles presque aucun personnage de couleur était présent... Je trouve ça cool que nous fassions un cast uniquement composé de personnes de couleur.

Tessa Thompson.