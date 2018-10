Jazmin Grace Grimaldi : En "amour" avec les autres enfants d'Albert de Monaco

Quelques mois avoir eu les faveurs de la revue Point de vue, pour un entretien qui lui permettait d'évoquer déjà son attachement à la principauté de Monaco, Jazmin Grace Grimaldi, 26 ans, réapparaît dans la presse française, cette fois dans les pages du magazine Gala. Dans son numéro en kiosques ce mercredi 31 octobre 2018, l'hebdomadaire recueille quelques confidences de la fille aînée du prince Albert II, née hors mariage en 1992 d'une relation de l'intéressé avec Tamara Rotolo et reconnue par le souverain monégasque en 2006.

Les images qui illustrent ces échanges font la part belle aux engagements philanthropiques de la jeune Américaine, qui tente de percer dans la chanson et la comédie : "Je commence tout juste ma carrière d'actrice et de chanteuse, relate à ce propos celle qui partage son temps entre New York et Los Angeles. J'aime travailler, surtout faire ce que j'aime. Je compte sortir mon premier single en novembre avec le clip. J'ai également joué dans mon premier long métrage indépendant cet été. Il s'appelle Cicada."

Une vocation artistique qui croise parfois ses projets humanitaires, comme avec cette "maison commune axée sur l'art, la musique", que sa fondation – "Jazmin Fund" – a construite sur l'île de Vanua Levu, dans l'archipel des Fidji. Là où tout a débuté... "[Ma fondation] existe depuis que j'ai 14 ans. En novembre 2006, j'ai effectué un voyage aux îles Fidji, invitée par un ami qui avait monté son propre organisme de bienfaisance. Ensemble, nous avons apporté des fournitures scolaires et du matériel médical de base dans les villages." Douze ans plus tard, et deux ans après le passage dévastateur du cyclone Winston, elle y revenait, retrouvant des jeunes qu'elle avait vus enfants lors de sa première visite : "Les gens du village font désormais partie de ma famille", indique-t-elle, énumérant tout ce qu'elle a partagé avec eux – pêche au filet, cuisine, artisanat, mariage, funérailles... – et qui lui fait ressentir cette connexion spéciale.

Mon père, le prince Albert, a un si grand coeur...

"La famille est très importante pour moi", assure-t-elle un peu plus loin dans l'entretien, évoquant alors son clan de sang. On connaît bien son amitié avec sa cousine Pauline Ducruet, dont elle s'est beaucoup rapprochée lors des années new-yorkaises de la fille de la princesse Stéphanie et avec laquelle elle se retrouvait cette année à l'occasion du Rallye Aïcha des Gazelles (Jazmin inaugurait la catégorie électrique), mais on sait moins la relation qu'elle entretient avec ses frères et soeurs : "J'ai une relation d'amour avec Jacques, Gabriella [les jumeaux du prince Albert et de la princesse Charlene, qui auront 4 ans en décembre, NDLR] et Alexandre [Grimaldi-Coste, fils illégitime du souverain né en 2003 et reconnu en 2005, NDLR]. J'essaie d'aller à Monaco au moins une à deux fois par an."

Des visites sur le Rocher qui pourraient se multiplier dans le futur pour allier ses forces avec son père, "une personne incroyable [qui] a un si grand coeur" et fait la fierté de Jazmin du fait de son travail "passionné" en faveur de la protection de l'environnement : "Nous avons beaucoup de passions en commun. D'ailleurs, j'espère que nous pourrons travailler ensemble à l'avenir sur des projets humanitaires", souligne-t-elle, quelques semaines après l'avoir croisé sur le salon EVER Monaco dédié aux énergies renouvelables.

En attendant, l'actualité de Jazmin Grace Grimaldi cette semaine, c'était surtout Halloween à New York, qu'elle a célébrée sur le thème d'Alice au pays des merveilles, grimée en Reine de coeur au côté de son compagnon le chanteur et musicien Ian Mellencamp. Il y a quelques jours, le 19 octobre, la jeune femme fêtait amoureusement les deux ans de leur couple dans une publication sur son compte Instagram : "Dans l'immensité du temps, de l'espace et de l'humanité, nous nous sommes rencontrés. Est-ce que ce n'est pas un vrai miracle ? Joyeux 2e anniversaire depuis que je vis avec toi et que je t'aime, Ian Mellencamp", écrivait-elle en légende d'une photo souvenir d'eux deux se produisant ensemble pour la première fois, lors d'un concert caritatif devant le village Naidi organisé par le Jazmin Fund, où elle avait dévoilé pour la première fois ses propres chansons. Comme quoi, tout est vraiment lié.

