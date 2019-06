Jazmin Grimaldi : La fille du prince Albert bientôt dans une série connue

Il s'agit du premier véritable rôle pour l'aînée du monarque qui, jusqu'alors, n'avait fait que quelques apparitions dans de plus petites productions. La jolie blonde a ainsi donné la réplique à l'actrice Rachel Brosnahan, récompensée à plusieurs reprises pour son rôle de Miriam "Midge" Maisel dans la série produite et diffusée par Amazon, qui met en scène une mère au foyer new-yorkaise se lançant dans le stand-up. En mai dernier, Jazmin a publié un portrait de Grace Kelly et de sa grand-mère maternelle sur Instagram en indiquant : "À la lumière de mon récent travail d'actrice, je n'ai pu m'empêcher de me plonger dans le passé et de m'inspirer de mes magnifiques grands-mères, Grace et Jean ! Vous me manquez et je vous aime toutes les deux."