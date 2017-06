Jazz, enceinte : Nouvelle étape importante dans sa vie de couple avec Laurent !

Alors que Jazz s'apprête à devenir maman en accueillant prochainement le fruit de ses amours avec un certain Laurent, les amoureux ont souhaité passer un cap qu'on ne peut qu'approuver !

L'ancienne participante à la saison 2 de La Villa des coeurs brisés et son petit ami ont pris dernièrement une grande décision d'après les nombreuses vidéos que l'on a pu voir sur le réseau social Snapchat. Ces derniers jours, le beau gosse aux yeux bleus a en effet partagé les images de leur déménagement.

C'est donc désormais officiel, Jazz et Laurent emménagent enfin ensemble pour abriter leur petite famille parfaite. Leur future fille pourra profiter des températures chaudes qu'offre le Sud puisqu'ils ont pris la décision de s'installer sur la Croisette, rien que ça.

Pour rappel, celle qui accouchera bientôt de son premier enfant était déjà tombée enceinte l'an passé mais elle avait dû se faire avorter pour des raisons de santé. Après trois dernières opérations de chirurgie esthétique en Tunisie, la jeune femme apprenait qu'elle était de nouveau enceinte. Une révélation que Laurent avait d'ailleurs faite sur les réseaux sociaux.

Lorsque le jeune homme avait dévoilé que sa petite amie était enceinte, il en avait profité pour lui faire une déclaration adorable : "Je vais être l'heureux père d'une petite fille. Je suis très ravi et très content d'enfin pouvoir l'assumer aux yeux de tout le monde. Parce que Jazz et moi sommes vraiment heureux dans notre situation. C'est une fille très bien, et je l'aime de tout mon coeur. Je sais que ce sera une mère formidable, comme c'est une femme formidable."

Jazz exprimait quant à elle son impatience de rencontrer sa fille qu'elle pourrait prénommer Chelsea : "Je suis très heureuse, j'ai hâte d'avoir ma fille dans les bras... Et d'avoir une famille au top."