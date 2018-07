Jazz et Laurent (La Villa), leur agression : "C'était de la torture"

En avril dernier, Jazz et Laurent ont vécu un événement traumatisant. Une agression ainsi qu'un braquage à leur domicile, ce qui les a poussés à déménager à Dubaï afin d'être plus en sécurité. Quelques mois après, les tourtereaux – bientôt de retour dans La Villa, la bataille des couples (TFX) – sont revenus sur cette histoire au cours d'une interview pour le magazine Public.

Jazz a admis qu'elle ne pouvait "plus dormir" et "faisait des crises d'angoisse à répétition" après leur agression. Il était donc primordial pour elle qu'ils déménagent. "Il était 20h30, je venais de faire dîner Chelsea, j'étais au lit avec elle, Laurent était dans le salon quand je l'ai entendu crier. Très vite, un homme est entré dans la chambre, a aspergé Chelsea et moi de gaz lacrymogène, puis nous a traînées dans le salon. Ils ont commencé à frapper Laurent en m'obligeant à regarder. J'ai cru qu'ils allaient le tuer à force de le cogner et de casser des trucs sur lui. (...) Ils avaient tellement la haine qu'ils l'ont poignardé au pied", a raconté la maman de Chelsea (née le 12 décembre 2017).

Jazz a ensuite confié que leurs agresseurs les traquaient depuis des mois. De son côté, Laurent a poussé un coup de gueule contre la police : "On leur en veut parce qu'après l'agression, ils ne nous ont proposé aucun soutien psychologique. On est restés là, à l'hôpital, où on m'a posé une cinquantaine de points de suture. On était comme deux idiots avec notre fille, totalement traumatisés. Aujourd'hui, Jazz n'est même plus capable d'aller chercher une bouteille d'eau au frigo en pleine nuit tellement elle est marquée."

"Ça a duré tellement longtemps qu'on ne pensait pas s'en sortir. Ce n'était pas seulement un braquage, c'était aussi de le torture", a conclu Jazz.

L'intégralité de l'interview de Jazz et Laurent est à retrouver dans le magazine Public du 13 juillet 2018.