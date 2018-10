Jazz et Laurent (La Villa) mariés : Les photos de leur union

En juillet dernier, Jazz et Laurent annonçaient s'être mariés dans le plus grand secret, à Dubaï (où ils résident). "À vrai dire, on s'est mariés il y a quelques jours en toute intimité, avec nos parents et Chelsea. C'était magique", expliquait la belle brune de 26 ans récemment vue dans La Villa, la bataille des couples (TFX) à nos confrères de Public. Son époux, âgé de 24 ans, avait précisé qu'une grande fête serait organisée en France à la rentrée afin de célébrer leur amour avec tous leurs proches. Et c'est samedi 6 octobre 2018 que la nouvelle cérémonie a eu lieu, à Cannes.

Les parents de Chelsea (1 an) et leurs invités n'ont bien évidemment pas manqué de partager ce grand moment sur les réseaux sociaux. Aussi a-t-on découvert que Jazz portait une robe couleur or, munie d'une grande traîne, et une couronne de princesse. Laurent a quant à lui misé sur un costume rouge et bleu. Parmi les invités figuraient Benjamin Samat (Les Marseillais), Florent Ré (La Villa), Lakhdar (Garde à vous), Martika (Le Bachelor) ou encore les tourtereaux Jesta et Benoît (La Villa).

Après s'être dit "oui" à la mairie de Cannes, Jazz et Laurent ont convié leurs invités à partager un bon moment dans une salle des fêtes située non loin. Un moment qui restera à jamais gravé dans leur mémoire. Tout comme la naissance prochaine de leur deuxième enfant. La jeune mariée attend en effet un petit garçon comme elle l'a dévoilé en août. Le petit bout devrait naître en début d'année.