Jazz et Laurent : Lynchés, les futurs parents répondent à leurs détracteurs !

Décidément, Jazz (Qui veut épouser mon fils ?, Les Anges, La villa des coeurs brisés) et son chéri Laurent n'en finissent plus d'agacer les internautes. Après avoir fait le buzz avec ses placements de produits, la future maman et son compagnon se sont de nouveau attiré les foudres de leurs fans. La cause ? Le couple a partagé sur les réseaux sociaux leur liste de cadeaux de naissance, ainsi qu'une note explicative pour y participer. Pour certains, les amoureux ont alors indirectement invités leurs followers à offrir des cadeaux à leur future fille...

Une initiative qui leur a valu un véritable lynchage sur les réseaux sociaux. Après la tempête, Jazz s'est exprimée sur Snapchat. "Sachez que nous ne réclamons rien à personne", lance-t-elle d'abord. Et de poursuivre sa mise au point : "Une liste de naissance, c'est pour les gens qui ont envie d'offrir. Ils ne sont pas obligés, même notre famille, nos amis ne sont pas obligés."

Seulement, certains fans ont voulu faire plaisir au couple en offrant certains produits de la liste de naissance. "Effectivement, il y a des personnes que l'on ne connaît pas qui ont participé à la liste. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ?", se questionne la candidate de télé-réalité.

De son côté, Laurent, le futur papa de la petite Chelsea, s'est également agacé sur Snapchat. Très énervé, il a alors tenu à rappeler que la liste était initialement partagée pour leurs proches.